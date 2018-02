Ndonese kane kaluar shume vite qekur leximi ishte i ndaluar ne vendin tone, kjo nuk ka penguar aspak te rinjte q eta kujtojne ate periudhe. Madje jane Studentet e Universitetit te Durresit at ate cilet prezantuan nje aktivitet per regjimin komunist,Ne muzeun “Vendi i Deshmise dhe Kujteses”, studentet. Aktiviteti erdhi nen titullin “Lexo per mua – Letersia e ndaluar”. Per pedagogen Rregjina Gokaj Prendushi, ky takim eshte i rendesishem per vleren qe mbart dhe zhvillohet per ndergjegjesimin e te rinjve.

Ndersa, Asim GEGA nje ish- i burgosur gjate regjimit komunist tregon vuajtjet gjate asaj periudhe.

Pjese e ketij aktiviteti u bene edhe disa botime te shkrimtareve shqiptar nder vite.