Negociatat, Vasili: Kapja e drejtësisë dhe korrupsioni i qeverisë janë premisa negative

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, duke komentuar vendimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Shqipërinë, thekson se Arroganca, paaftesia, kapja e drejtesise dhe korrupsioni i qeverise jane premisa edhe më negative

Vasili: Rekomandimi pozitiv per hapjen e negociatave per anetaresim ne BE duhet te mos jete kurrsesi nje hap para dhe dy hapa pas.

Shqipëria ka pasur nje moment historik ne nentor 2016 kur absolutisht per here te pare ne historine saj te procesit te integrimit evropian ajo mori nje rekomandim pozitiv per hapjen e negociatave.

Por qe nga ai hap i pare pozitiv te tjera hapa shume te renda prapa beri Shqiperia sepse krimi i organizuar dhe trafiku i droges u shnderruan ne probleme kritike per vendin.

Arroganca, paaftesia, kapja e drejtesise dhe korrupsioni i qeverise jane premisa edhe me negative,qe rrezikojne qe pas ketij hapi perpara te prillit 2018,te behen hapa te tjere pas ashtu sic ndodhi me rekomandimin historik te nentorit 2016.

Ndaj cdo ekzaltim,trimfalizem apo keqperdorim i ketij rekomandimi do te zhyste vendin ne pasiguri te reja,instabilitet ekonomik dhe social edhe me te rende.