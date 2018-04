Bashkia Shkoder nepermjet nje komisioni te posacem ka nisur evidentimin e demeve nga permbytjet e muajit shkurt-mars. Inspektoret ne terren kane nisur nga fshati Obot, si nje nder fshatrat me te prekur nga permbytjet, ku dhjetera banesa kane qendruar te izoluara per me shume se 1 muaj. Komisioni i perbere nga 2 punonjes te drejtorise se bujqesise ne bashki dhe kryeplaku i fshatit, kane inpektuar cdo familje. Ende nuk dihen demet, por kryeplaku Grigor Pemaj thote se pasojat jane te medha.

Pavarsisht apeleve te vazhdueshme nga shendeti publik, ende njesite vendore nuk kane kryer dezinfektimin as te ambjenteve dhe as te banesave. Kjo situate rrezikon seriozisht te kthehet e ngjashme me 2010-2011, ku mos dezinfektimi behet burim epidemish per zonat e permbytura.