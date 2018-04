Wadephul ka publikuar një foto gjatë takimit të tij dje në Gjermani me kryedemokratin Basha, duke shkruar se Shqipëria tashmë ka shumë punë për të bërë.

“Në takimin me Lulzim Bashën, një takim paralel me atë të prononcimit të Federica Mogherinit në lidhje me hapjen e negociatave të Shqipërisë drejt integrimit në Europë. Shumë punë për të bërë”, ka shkruar deputeti gjerman në llogarinë e tij.