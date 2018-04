Deputeti Tom Doshi u shpall ‘non grata’ nga SHBA, ndërsa pas daljes nga seanca e sotme plenare u shpreh se nëse bëhet vetting në politikë, ikën gjysma e parlamentit.

Nese vijon keshtu u bie te kalojne te gjithe “non grata”, te prononcohet edhe DASH per akuzen qe me ka bere. Nese behet vettingu dhe ne politike nuk mbetet as gjysma e politikaneve ne parlament. Te fillojne te hetohen nga shkollimi i femijeve, vilat, makinat, jeta e luksit dhe ta shohim si del.