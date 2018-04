Jo thjeshte një promovim libri, por një bashkëbisedim me autorin, ndaj e kishin titulluar “një ore me Profesor Zijanë”, studentet dhe pedagoget e fakultetit te gjuhëve te huaja e universitetit “Luigj Gurakuqi”, takimin me përkthyesin dhe studiuesin e letërsisë, Zija Vukaj. Pedagogu i letërsisë, poeti Alfred Çapaliku, duke iu referuar botimit me te fundit te Vukajt “Shtjelle Letrare” e quan këtë aktivitet manifestim letrar:

Ndërsa vete autori Vukaj, thotë se ky botim është një përpjekje modeste për te gjallëruar kritiken letrare:

Përveçse si studiues i leteresise Shqipe, Zija Vukaj eshte edhe nje përkthyes i spikatur i italishtes, nga e cila ka sjelle ne shqip krijimtari letrare te autoreve me te njohur te Italise.