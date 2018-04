Cdo familje ne bashkine Shkoder nese deri ne muajin mars ka paguar 550 leke taksa te bashkise, tashme do te paguaje 750 leke. Shkak eshte rritja me 3-fish e takses se nderteses nga qeveria Shqiptare, qe ne muajit e pare do te vjelet ne faturen e ujit. Drejtori i te ardhurave ne Bashine Shkoder Blendi Gjylbegaj, sqaron rritjen dhe kostot qe do e shoqerojne.

Aktualisht taksa e nderteses vjelet ne shifra konstante, 100 m katror. Por qe ne muajt vijues do te jene inspektoret e bashkise Shkoder qe do te bejne verifikimin ne terren te siperfaqes

Anomalia e rritjes se takses se prones qendron ne faktin se behet rritja, por nuk shoqerohet me saktesim te siperfaqes se ndertesave. Sqarim i cili pritet te permbyllet ne vitin 2021, por qe deri atehere qytetaret do te vijojne te kene taksen e rritur per nje siperfaqe 100 meter katror, ndonese banesa e tyre mund te jete disa here me e vogel.