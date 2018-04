Banka Botërore i ka akorduar Shqipërisë një fond prej 50 mln dollarësh për ndërhyrjet në rrugët rajonale e lokale. Programi për vitin e parë parashikon rehabilitimin e rrugëve Fier-Seman, Pogradec-Tushemisht dhe Qafë Thore-Theth.

Rrugët lokale në Shqipëri, të cilat kanë impakt në turizëm, do të rehabilitohen falë një fondi të Bankës Botërore prej 50 mln dollarësh.

Programi për vitin e parë të projektit përfshin tri segmente rrugore të njohura për rëndësinë e tyre në zhvillimin e turizmit dhe të bujqësisë siç janë rrugët Fier-Seman, Pogradec-Tushemisht dhe Qafë Thore-Theth.

Sipas Bankës Botërore, kushtet aktuale të rreth gjysmës së rrjetit rrugor rajonal e lokal nuk e mbështesin mjaftueshëm aksesin në shërbimet publike bazë apo në aktivitete ekonomike.

Kjo gjendje pengon zhvillimin e industrisë së turizmit si dhe të sektorit bujqësor.

Rehabilitimi i rrugëve do të përfshijë edhe ndërhyrjet që do të shmangin problemet si pasojë e kushteve klimatike që lidhen me përmbytje apo rrëshqitje dheu.

Projekti i Bankës Botërore synon nxitjen e punësimit të grave në sektorin e rrugëve në Shqipëri.

Në total fondi i vënë në dispozicion do të rehabilitojë rreth 55 km rrugë rajonale dhe lokale, duke përmirësuar lidhjen dhe sigurinë rrugore në zona ku jetojnë afro 80,000 banorë.