Qeveri arrogante! Kërcënimi me të cilën po përballet Rama dhe PS

Rama flet për kërcënimin me të cilën po përballet PS dhe qeveria .

Në Asamblenë Kombëtare të PS-së, Rama njoftoi fillimin e një fushate der më derë e ngjashme me atë fushatës zgjedhore por dhe me votëbesim të kryetarëve socialistë të bashkisë.

Edi Rama:“Sot qeveris e majta mund të jetë shumë më mirë, mirëpo ky është proces sa i lidhur me shifra aq i lidhur me njerëzit për këtë arsye ne do të bëjmë këtë fushatë ku do të tregojmë çfarë kemi bërë dhe çfarë nuk kemi bërë.

Dhe do të kuptojmë si do ti shpëtojmë ne një kërcënimi shumë të madh për PS e qeverinë tonë. Kërcënimit që ne të etiketohemi përfundimisht si arrogantë. Pse thonë njerëzit që ne qeverisim me arrogancë?

Duhet ta kuptojmë dhe ndajmë cilat pjesë të qeverisjes sonë, konsiderohet arrogante sepse është e drejtë dhe ne bëjmë refomra që janë të dhimbshme dhe cila pjesë e qeverisë tonë është padrejtësisht arrogante me njerëzit.