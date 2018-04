Konfederata sindikale Shkoder do ti bashkohet konfederates se pergjithshme ne protesten e organizuar kete te marte ne diten e punetoreve. Fatmir Smajli tha se neser protestojne per paga me te mira, kushte pune dhe siguracione te denja per punetoret

Shembull permiresimi te kushteve Smajli permendi nje nga fabrikat ne qytetin e Shkodres, ku punonjesit u ngriten ne proteste duke kerkuar shlyerje te pagave te prapambetura dhe kushte me te mira pune

Sipas konfederates pritet qe 4 autobuse me rreth 150 punonjes ti drejtohen neser Kryeqytetit per te qene ne proteste.