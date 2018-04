Bllokimi I njerit prej kolektoreve kryesore ne Dobrac te ri, ka bere qe ujrat e zeza tu afrohen banesave. Qytetaret ankohen se as bashkia dhe as inspektoriati I mjedisit nuk po bejne asgje per zhbllokimin dhe pastrimin e tyre.

Sikur te mos mjaftonte kjo jane rreth 700 banesa deri ne by pass qe vuajne amortizimin e tejskajshem te rruges, ata thone se disa here eshte premtuar per nderhyrje, por deri me tani asgjer nuk eshte bere.

Ndonese vetem disa minuta larg qendres se qytetit, banoret e kesaj zone, taksapagues te rregullt, jetojne si ne mesjete. Pa rruge dhe mes ujrave te zeza.