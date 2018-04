Qendra kulturore e femijeve ka nisur pergatitjet per ediciopnin e 23 te “Bilbilat e vegjel kendojne”. Drejtori I qkf Kujtim Alija I ftuar ne emijsonin “Start” ne tv1 channel, tregon risite qe do te ofroje ky edicion

Kete vit eshte konceptuar qe 3 netet e festivalit te behen ten dare ne 2 pjese. 2 netet e para jane ne ambjente te brendshme, ndersa nata finale do te jete ne ndonje;50 nga sheshet e qytetit

Qendra kulturore e femijeve ne bashkepunim me Bashkine e ketij qyteti ka vendosur qe nata finale e “Bilbilat e vegjel kendojne” te jete me daten 6 maj, e njohur ndryshe si festa e luleve. Edhe kete vit organizatoret premtojne zera te bukur dhe shume spektakel. Pas edicionit te 23 te ketij festivali, qkf pergatitet per festivalin mbarekombetar I cili do te zhvillohet me datat 1, 2 dhe 3 qershor.