Këshilltarët e tre bashkive, Kukës, Has dhe Tropojë i janë drejtuar me një peticion, kryeministrit Edi Rama, në të cilin i kërkojnë edhe personalisht :të ushtrojë autoritetin ligjor për konsiderimin e kontratës koncensionare në mospërputhje me interesat e komunitetit e si e tillë, të vendosë anulimin e taksës në Rrugën e Kombit për rajonin e Kukësit.”

Ky është peticioni i dytë i këtyre këshilltarëve lidhur me këtë çështje; një peticion ata i kanë drejtuar edhe Presidentit të Republikës, Ilir Metës, në të cilin i kërkojnë të ushtrojë autoritetin e tij për lirimin e 4 protestuesve të burgosur.