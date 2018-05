Policia e Shtetit ka dhënë detaje për operacionin anti-kanabis te kryer në bashkëpunim me Krimet e Rënda, ku janë arrestuar 13 persona në disa qytete të ndryshme në Shqipërisë dhe 5 te tjerë jashtë vendit. Mësohet se grupi kriminal ishte i lidhur me super-trafikantin e arrestuar në Turqi, Met Kanani që njihet si ‘Eskobari shqiptar’ dhe u kap me 1.1 ton kanabis në Turqi, pak muaj më parë.

Në kuadër të operacionit forca e ligjit është goditur në grup i strukturor kriminal. Operacioni u kodua ‘Precizioni’.

Te arrestuarit në Shqipëri dhe jashtë vendit:

Met Kanani

Reduan Dervishi

Ruvin Spahiu

Besmir Llupi

Mentor Mucka

Alfred Shabani

Armando Gjini

Iliro Harruni

Orges Islami

Florenc Cabej

Lavdim Cuku

Nexhat Mlloja

Bilbil Peqini