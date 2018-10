Taulant Balla ka reaguar pas publikimit të videos nga ish-kryeministri Sali Berisha. Nën jë status në “Facebook”, Balla riposton statusin e Maks Becos, personit që për të cilin Berisha thotë se është trafikant droge.

Kreu i krupit parlamentar i kërkon Berishës t’i lërë montazhet e të mos digjet si Luli, duke e kërcënuar se ka punë me drejtësinë.

“O Sali zgjidhe vetë me këtë mbështetësin tënd, lëri montazhet se mirë Luli u dogj me babalet. Po aman mos u digj edhe ti sepse ti ke pune me Drejtësinë, nuk do ta hedhësh lehte: hajt se burri i vjetër”, shkruan Balla.