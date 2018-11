Paloka sfidon Lleshin: Provo që s’je kukull, arresto Dakon

Ndërsa e konsideroi zv/ministrin e brendshëm Sandër Lleshi një ushtar të Ramës në ministri, numri dy i partisë demokratike e fton atë ta nis me një sfidë detyrën e re.

“E ka shumë të thjeshtë të provojë që sot se nuk është një kukull: ai nuk duhet të pengojë arrestimin e Vangjush Dakos.” -u shpreh Paloka ne daljen per mediat nga PD, ndërsa shtoi se përgjimet e dosjes 339 kanë faktuar se Vangjush Dako është në komunikim të vazhdueshëm me bandat para, gjatë dhe pas zgjedhjeve, duke shkëmbyer me pasuri dhe pushtet votat e blera për tepsinë e Edi Ramës.

“Përgjimet zyrtare të prokurorisë nga dosja 339 nxjerrin në pah marrëdhënien e ngushtë të Vangjush Dakos me bandën e Avdylajve, trafikantë ndërkombëtarë droge nga Amerika latine në Europë, të cilët i ka përdorur në fushatë për të blerë zgjedhjet. Përgjimet faktojnë gatishmërinë dhe garancinë e Vangjush Dakos për t’i mbaruar punë bandës.”

Paloka e konsideroi edhe një herë mosarrestimin e Dakos si provë e shkatërrimit total të prokurorisë së krimeve të Rënda, Paloka u shpreh se mosarrestimi i tij hedh në erë alibitë qesharake për suksesin e reformës në drejtësi.