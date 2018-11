Ministrja e shendetesise ka mberritur sot ne Shkoder per inaugurimin e urgjences se spitalit rajonal te Shkodres.

Ne kete inaugurim ministrja ka folur edhe per problemin e ikjes se bluzave te bardha drejt vendeve te Bashkimit Europian e cila e quan nje fenomen qe ka prekur edhe Shqiperine ndeshem, por qe po perdorin strategjine e tyre per te ndalur kete fenomen .

Manastirliu: Nje fenomen qe prek vendet e rajonit, fenomen qe ka prekur edhe Shqiperine. Ka mjek qe ikin dhe rikthehen, ne kemi strategjine tone. Po rrisim pagat per personelin mjekesore me 7 %, po permiresojme kushtet e punes, incentivat financiare me bonusin e mjekeve jane tre hapat e strategjise tone per te ndalur ikjen e bluzave te bardha.