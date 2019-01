Nga Petrit Vasili –

Ore po a ka turp kjo ministrja e drejtesise kur hedh poshte akuzat per punesimet e partise.

Apo kane ikur te gjithe nga mendt me keq se Edi Rama,qe e ka genjeshtren menyre jetese

Keta flasin te gjithe si idiotë. Lexojeni vete dhe gjykojeni vete paturpesine e ketyre,qe eshte turp ti quash ministra. Ne pergjimet jo te opozites ,por te prokurorise ja ç’thote Arben Çuko ish drejtor i pergjithshem i burgjeve:

“Ki parasysh që Lushnja nuk ka asnjë vend bosh, Fieri ka 20 vende dhe kanë sjellë 200 veta. Testimi këtë herë u bë me 1358 veta dhe të gjithë ishin listat e partisë.” Ja cthote kjo ministrja e dtejtesise e Edi Rames ne gare per tu bere me genjeshtare se ai;

“Hedh poshtë akuzat për emërime partiake në burgje. Procesi i punësimeve në burgje ka qenë dhe mbetet procesi më meritokratik.Procesi i punësimeve ka qenë u hapur transparent për të gjithë “.

Kete e akuzojne fjalet e ish drejtorit te saj te burgjeve. Cfare hedh poshte kjo? Drejtorin e saj. Hajde gremine logjike hajde. Genjeshtarë te tille ky vend as ka pare as nuk do shohe më.