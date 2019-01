Dash Shehi: Të heqim Ramën, më pas qeveri me bazë të gjerë

Deputeti Dashamir Shehi njihet për deklarata e tij të drejtpërdrejta. I ftuar në emisionin ‘Politika Online’, të Gazetës Shqiptare ai tregoi pse duhet larguar Edi Rama nga pushteti dhe çfarë do ndodh më pas. Zoti Shehi thotë se pas largimit të Ramës, si kryeministër të krijohet një qeveri me bazë të gjerë ku të marrin pjesë dhe socialistët.

“Ne duam të heqim zotin Rama, për të sjellë një qeveri e cila mund të jetë edhe me bazë të gjerë edhe me socialistët brenda. Unë mendoj se ditën që ka ik Rama edhe e majta çlirohet. Kjo qeverisje e re, që është me tre faza ky projekt politik opozitar. Të rrëzohet Rama, të bëjmë një qeveri kalimtare. Kjo do të thotë që të bëjë një ligj të ri zgjedhor, të kemi zgjedhje të lira e të ndershme. Të çlirojmë ambientin politik nga dy grupe kriminale, një i pari i dhunës dhe pistoletës. Ta çlirojmë dhe nga grupi i bandës financiare që ka bllokuar gjithë ekonominë. Dhe mbasi të mbarojë kjo fazë pastaj qytetarët të shkojë të votojnë”- tha ai.