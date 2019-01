“A e kalon dot oqeanin”, Rama gozhdon Berishën, flet për tel. me Trump

Kryeministri Edi Rama ka folur për akuzat e opozitës dhe investigimin e Zërit të Amerikës për çështjen e votave dhe zyrtarëve të PS.

Rama i është përgjigjur dhe ish-kryeministrit Sali Berisha për ABI Bank dhe i ka drejtuar një pyetje paraardhësit të tij. “A e kalon dot oqeanin?”, duke aluduar se Berishës i është ndaluar hyrja në SHBA.Ai foli dhe për bisedën me Shtëpinë e Bardhë, që pret ta zhvillojë nga momenti në moment. Rama deklaroi se nëse do ishte ai që e përshkruan opozita nuk do e kapërcente dot oqeanin, e jo më të komunikonte me Shtëpinë e Bardhë me kërkesë të Shtëpisë së Bardhë.

“Që prej ditës së djeshme mbrëma ka mbirë në gjuhën e miqve tanë rrugëhumbur e tha Zëri i Amerikës, domethënë e tha Amerika.

Është e dyta herë që VOA bëhet zëdhënës i kazanit të Tiranës. Herën e parë ne e demonstruam me qindra faqe të dokumentuara të gjithë gënjeshtërsinë e lajmit të dhënë mbi rekrutimet e punonjësve në sistemin penitenciar ndërsa këtë herë mund të them asgjë e re nga fronti juaj. Një sallatë fjalësh e cila nuk ka asnjë shans të çorodisë asnjë shqiptar të vetëm, zero. Tani meqë ju e doni me Amerikën dhe meqë ju i dini shqiptarët në vitin 2019 kaq të pashëtitur dhe të pamësuar sa mendoni se mund t’i tërhiqni pas vetes duke thënë ‘e tha Amerika’, mund t’ju them se me Amerikën kjo qeveri dhe unë personalisht komunikoj drejtpërdrejt dhe pas kësaj fjale do jem i detyruar t’ju lë sepse jam në pritje të një komunikimi të drejtpërdrejt me Shtëpinë e Bardhë dhe në varësi të sa do të jem i autorizuar t’ju them do ju informoj patjetër. Do ju informoj patjetër. Saliu këtu e nisi fjalën e tij natyrisht me Amerikën dhe më bëri mua një pyetje të drejtpërdrejt për bashkëshorten time. S’jam përgjigjur kurrë por sot do përgjigjem sepse dua të bëj dhe unë një pyetje. Sali, ABI Bank është një bankë e cila monitorohet drejtpërdrejt nga enti i bankave të SHBA-ve dhe nëse bashkëshortja ime do ishte aksionere të jesh i sigurt se mua nuk do më lejonin të kapërceja më oqeanin. Tani kam një pyetje për ty, ti Sali e kapërcen dot oqeanin me dasht? Më bërë një pyetje të drejtpërdrejt dhe ta dhashë përgjigjen dhe po të bëj unë një pyetje të drejtpërdrejt. Nëse do isha ai që përshkruani ju të jeni i sigurt se nuk do e kapërceja dot oqeanin, e jo më të komunikojë me Shtëpinë e bardhë me kërkesë të Shtëpisë së Bardhë, se unë nuk kam mundësi.