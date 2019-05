Kryetari i Opozitës së Bashkuar, Lulzim Basha, pas Korçës ka ndaluar në Devoll në një takim me fermerët e kësaj zone.

Duke i falenderuar për mbështetjen që Devolli i ka dhënë Partisë Demokratike në ditët e saj më të vështira gjatë gjithë viteve të ekzistencës së saj.

Kështu ju dua bashkë si këtu në Dervoll me zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen bashkë me zgjedhje lokale. Si Devolli i punës që me punë dhe me djersë e nderon Partia Demokratike dhe e gjithë Shqipëria.

Nuk jua harrojmë mbështetjen.

Shpresoj që shumë shpejt do të vij të flas këtu me vepra dhe me fjalë ndaj gjithësecilit prej jush.

Në fjalën e tyre fermrët i kanë shprehur shqetësimin Bashës se prodhimet e tyre stinore përfundojnë në lumenj, për shkak të mallrave të importit

“Jemi ngopur më raki. Na gjej edhe një vend se u qelbëm. I kemi mbushuar lumenjtë me mollë. Ju programin e keni shumë të mirë, sikur vetëm 50 për qind të këtyre të realizoni do ishin heronj.”, iu drejtua një nga fermeët Basha.

Vetë Basha në fjalën e tij u premtoi fermerëve se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike, subvencionet për fermerët do të shkojnë në 100 milion euro nga 7 milion euro që janë tani

“Maqedonia i ka sot 100 milion euro sunvencionet. Po kështu edhe Kosova i ka 100 milion euro. Kurse ne i kemi 7 milion euro. Edhe ato i kanë marrë klientët e Ramës. Por cili është propozimi ynë? Ne do të kemi një skemë vjetore 100 milion euro

Në këtë moment ekspertët tanë po ndërtojnë skemën si do të ndërtohet. Krerët që do të mbarështohen dhe sa tonë mollë, apo mish, qumëshnt prodhon, do të ketë një shkallare subvencioni.

Dihet që agrumja shqiptare dalin më herët se disa produkte të tjera në rajon. Në dunet ta kapim këtë avantazh, së pari për tregun tonë dhe e dyta për certitifikimin e produktit dhe shitjen në një tregu tjetër.

Çfarë ndodh sot? Shtetit serb subvencionon femerin e saj dhe ndërhyn të Rama që të na e shesë neve”, premtoi Basha