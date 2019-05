Sekretari i Përgjithshëm i PD Gazmend Bardhi me anë të një postimi në rrjetin social “Facebook” i është përgjigjur kryeministrit Rama, duke thënë se kush vjedh votat e shqiptarëve, është i destinuar të largohet.

“Kush sulmon gazetën Bild, që i zbulon telefonatën për vjedhjen e zgjedhjeve dhe fshihet prapa fustanit të Blerina Gjylametit, do të ketë fatin e gangsterëve me të cilët qeveris! 👎 Kush ka zgjedhur të vjedhë e të blejë vota me krimin e organizuar, është i destinuar të ikë! ✌”, shkruan Bardhi.

Deklarata e Sekretarit të PD vjen pasi Rama më herët me anë të një postimi, kishte deklaruar se kush ka zgjedhur e të dëmtojë, është i dënuar të turpërohet dhe te dështojë.

“Kush ka zgjedhur të shëmtojë e të dëmtojë, është i dënuar të turpërohet e të dështojë. Kush ka zgjedhur të pastrojë e të ndërtojë, është i dënuar të durojë dhe të vazhdojë”, shkruante Rama.