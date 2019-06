Në një prononcim për mediat, kryetarja e bashkisë i ka kërkuar edhe një herë forcave të policisë të ndalë dhunën ndaj qytetarëve,

“Ne jemi këtu për të thënë që banda kriminale na ka vjedhur shpirtin. Nëse i lejojmë më 1 korrik ose jemi në burg, si Bardh Spahia, ose të marrim arratinë. Të kemi një eksod të dytë. Ne nuk jemi këtu as me gaz lotsjellës, as me helm. Jemi me duar të hapura. Ne kemi dalë për tu thënë të vërtetën qytetarëve. Të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, të gjithë ndërkombëtarëve, ne jemi në emergjencë kombëtare. Nuk kemi ndërmend të lemë shtëpitë tona, të lemë qytetin tonë. Nuk mund të lejojmë një klikë kriminale të na marrë shpirtin”, u shpreh Ademi.