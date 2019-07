Ministria e Shëndetësisë ka bërë thirrje sot për kujdes ndaj fëmijëve këto ditë të nxehta.

Kujdes!

Mos i ekspozoni fe?mije?t ne? diell deri ne? moshe?n gjashte? muaj; pe?rdorni kapele? me strehe? te? gjere? pe?r te? gjitha moshat; u lagni floke?t shpesh, u vini syze dielli me filtra te? vec?ante? mbrojtjeje, te? çertifikuar me marke?n CE; pe?rdorni produkte pe?r fe?mije? me faktor mbrojte?s jo me? pak se 20, dhe ne? jave?n e pare? te? ekspozimit ne? diell pe?rdorni produkte rezistente ndaj ujit dhe djerse?s me faktor mbrojte?s jo me? pak se 50 si dhe u vishni rroba te? gjera prej pambuku ose liri.