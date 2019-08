“Kush mendon se Rama mund të korrigjohet, është naiv dhe i rrezikshëm”. Kështu deklaroi sot kryetari i PD-së Lulzim Basha, duke këmbëngulur edhe njëherë në largimin e kryeministrit, pasi sipas tij, mbijetesa politike e Ramës lidhet me krimin.

“Unë e di që problemi kryesor që ndjejnë shqiptarët është ekonomia, varfëria, papunësia, të cilat godasin direkt jetët e shqiptarëve. Shqipëria ka shumë mundësi për të gjithë. Shqipëria ka mundësi të mos ketë papunësi, të mos ketë varfëri, por kjo gjë kërkon që qeveria të punojë për njerëzit, që ekonomia të ofrojë mundësi për të gjithë.

Kjo nuk mund të arrihet me një politikë të kapur nga krimi dhe nga një grusht oligarkësh.

Një qeveri e pakicës punon për pasurimin e pakicës. Një qeveri që vjen në pushtet nga krimi dhe mbahet në pushtet nga krimi do t’i shërbejë krimit.

Një qeveri që vjen në pushtet me paratë dhe mbështetjen e oligarkëve, do t’u shërbejë oligarkëve

Shikoni bumin e ndërtimit në Tiranë. Shikoni koncesionet kriminale me kosto të fryra në mënyrë marramendëse. Janë të gjitha shërbimi dhe favoret që Edi Rama u bën krimit dhe oligarkëve. Ato janë varfërim i shqiptarëve të thjeshtë”, tha Basha.

Ai deklaroi më tej se Edi Rama nuk i ka shërbyer kurrë popullit dhe nuk do t’i shërbejë kurrë popullit. “Ai është kryeministri i krimit, kryeministri i oligarkëve dhe do jetë i tillë deri në ditën e fundit që do të jetë në pushtet. Vetëm një qeveri qe vjen me votën e lirë të njerëzve, të popullit, punon për popullin

Ndaj përpjekjet tona për ekonominë, për punësimin, për përparimin do të japin rezultat vetëm kur të zgjidhim problemin e madh politik: Çlirimin e politikës nga krimi dhe oligarkët

Ata që mendojnë se Edi Rama mund të kufizohet, mund të reformohet apo mund të korrigjohet, janë, në rastin më të mirë, naivë të rrezikshëm. Edi Rama është i zhytur në krim dhe mbijetesa e tij politike është e lidhur me krimin. Edi Rama duhet të ikë”, u shpreh Basha.

Kreu i PD tha më tej se edhe pas ikjes së tij Shqipërisë do t’i duhen përpjekje titanike për të çrrënjosur modelin kriminal që ka instaluar ai në Shqipëri dhe për të kuruar plagët e korrupsionit. “Por rrugë tjetër nuk ka. Pastrimi i sistemit tonë politik, largimi njëherë e mirë i drejtimit kriminal të qeverisje, është shpresa dhe rruga e sigurt për një Shqipëri që i takon të gjithë qytetarëve të saj”, theksoi ai.