Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili përmes një video të postuar në facebook, rrjeshton zero-t nga bilanci i qeverisë ”Rama 2”. Për qëndrimin negativ për negociatat, Vasili tha se Rama nuk e gënjeu dot Europën, ndaj dhe mori, ”zero negociata”, tha ai.

Postimi i plotë

ZERO bilanci i Edi Rames, qe nuk genjeu dot Europen!!(VIDEO). 500 mije shqiptare te larguar dhe 20% qe marrin buken me liste! 70% e te rinjve duan te ikin mga Shqiperia.

Zero reforma

Zero mireqenie

Zero rezultate

Zero pune

Zero shtet ligjor

Zero lufte ndaj korrupsionit

Zero lufte ndaj krimit

Zero zgjedhje te lira dhe te ndershme.

Perfundimi i ZERO bilancit te Edi Rames qe nuk e genjeu dot Europen: ZERO HAPJE E NEGOCIATAVE!!! P.S Genjeshtrat e pacipa per Negociatat shikojini ne kete VIDEO.