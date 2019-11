Nga Shkodra kryetari i Partise Demokratike Lulzim Basha po zhvillon nje bashkebisedim me te rinjte e qytetit.Ne fjalen e tij Basha tha qe raporti i BB e thote qarte se korrupsioni është dyfishuar krahasuar me vitin 2013.

Me tej kryetari i PD ndalet edhe tek emigracioni duke e quajtur ate si plaga e rinise.

Basha: Ajo që po përjetojmë sot nuk karahasohet as me periudhën më të errët të stanoacionit. Raporti i BB thotë se korrupsioni është dyfishuar krahasuar me vitin 2013 dhe është më keq se në vitin 2005.Plaga më e madhe, plaga e emigracionit të rinisë. Po ikin nxënësit dhe po boshatisen shkollat. Mësova se në Vukatanë brenda një nate kishin ikur 30 të rinj

Basha: Koha të bëhemi bashkë për ti dhënë zgjidhje problemeve dhe pastaj të vëmë në jetë këto zgjidhje. Të kthejmë votën e lirë. Të kthejmë shpresën. Kemi gjithçka që duhet, duhet vetëm një qeveri që punon për mirëqenie. Shqipëri i ka mundësitë ti japë fund krizës, për këtë duhet ta çojmë këtë rrugë deri në fund