Stacioni i radhës për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë qyteti i Shkodrës. Në një takim me të rinjtë e qarkut, Basha deklaroi se ekonomia shqiptare po njeh ditët e saj më të këqija.

Teksa nënvizoi si një nga problemet më të mëdha, emigracionin e të rinjve, Basha tha se ky është eksod. Mes të tjerash Basha ndau me të rinjtë edhe arsyen e tij se pse vendosi që t’i futej politikës. Ai tha se lufta ndaj padrejtësisë ishte lajtmotivi i tij.

“Do kisha uruar që një pjesë e anëtarëve të mi të më thoshin se kurrë nuk mund t’i nxërë një sallë si kjo shkodranët. Të rinjtë e Shkodrës dhe Shqipërisë jeni shpresa për ndryshimin që po vjen. Gjendja në të gjithë vendin flet vet. Nuk kam ndërmend të zgjatem shumë. Dua t’ju dëgjoj juve. Dua shkurtimisht t’ju them se ajo që po përjetojmë sot nuk ka të krahasuar me periudhën më të korruptuar të krizës që po përjetojmë sot. Në një raport të Bankës Botërore për korrupsionin, thuhet se ai është dyfishuar. Sot korrupsioni në Shqipëri përllogaritët si një ndër më të rëndët në të gjithë botën. S’ka shtresë që e paguan më shtrenjtë këtë haraç, që është rinia. Është një ekonomi që nuk ofron mundësi për punësim, për investime. Klima mbytëse për biznesin e vogël, që përgjegjës është kjo qeveri. Kjo qeveri ka dështuar. Skandalet i lënë vendit skandaleve. Dështimi i të gjithë dështimeve është dështimi me rininë. Dhjetra të rinj janë larguar nga vendi. Kam qenë në lagje të qytetit të Shkodrës edhe deri në fshatra, ku kamë parë dhe kam dëgjuar për largime. Vetëm para dy javës në Vakatan ishin larguar në një natë 30 persona. Ky nuk është emigracion, por eksod. Zotimi im kryesor, është të kthejmë shpresën, besimin se gjërat do të bëhen mirë në vendin tonë. për një arsye të thjeshtë; vendit si mungon asgjë. Shkodrës nuk i mungon asgjë. Duhet të kemi një qeveri që ka vizionin. Klimë të duhur për investime, për biznesin e vogël apo për të thithur investime të huaja. Përmes përmirësimit të klimës së biznesit, hapje më pas të vendeve të punës. Unë kam jetuar jashtë. S’ka vend që të bëhet si i yti. Shqipëria ka mundësitë që t’i japë fund kësaj krize. Të flasësh për veten nuk është kurrë e lehtë. Por ka politikanë që se kanë problem të flasin për veten. Ajo që më ka motivuar që të futet në politikë. Me një vështrim kritik disa të tjerë do flasin për pikat e mia të forta. Arsyeja që jam, futur unë në politikë ka qenë padrejtësia. Në 2008 një pjesë të kohës punoja në Holandë dhe një pjesë në Kosovë. E dija se nuk do të jetoja dot me v eten time që mos të bëja diçka kundër padrejtësisë. Ai mbetet lajtmotivi im. Nëse ka prioritet sot Shqipëria, është që t’i japë fund padrejtësisë.”, tha Basha.