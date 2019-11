Presdienti i ekipit te Vllasnise ne futboll per femra, Lazer Matija ishte i ftuar ne emisionin Sport Show” ne Tv1 Channel pas fitores shume te rendesishem te arritur shume me ekipin fierak Apolonia, skuadra direkte rivale.

Matija: Prej ditesh u perflite per kete takim, aq me teper nuk u fol shume per takimin sesa u fol per stadiumin, por nepermjet stadiumit iu be edhe nje publicitet futbollit te femrave ne veçanti ekipit tone, sepse ishte edhe ekipi i pare qe do te luante ndeshjen testuese te ketij stadiumi.

Ishte privilegj per ne, per futbollin e femrave, por ne veçanti per ekipin tone dhe per Shkodren, sepse shpeshhere ngjarjet sportive, te kultures dhe te artit lidhen shpesh me Shkodren dhe kete rast ekipi jone e pati kete privilegj, normalisht fale punes nder vite qe eshte bere me kete ekip, fale edhe dashmarisese qe federate shqiptare e futbollit tregoj ndaj rezultateve te ekipit tone.

Sepse ishte ekipi me i suksesshem ne Europe ne te gjitha ekipet qe kane marre pjese ne Champions League ose ne Europa League ne futboll dhe federate beri te mundurqe ndeshja promovuese testuese e ketij stadiumi te jete me ekipin tone.