Presidenti Ilir Meta, para prononcimit për gazetarët, ka bërë një gjest jo shumë të zakonshëm.

Ai ka nderuar ushtarin e Gardës që kryen shërbimin në institucionin e Presidentit të Republikës.

Mësohet se Presidenti Meta ia tha: “Ti do jesh ushtari i dytë në mbrojtje të Republikës, se ushtari i parë do jem unë”.

Një ditë më parë zëdhënësi Blushi deklaroi ndër të tjera se: “Presidenti Meta kudo që të jetë, në zyrë apo jashtë saj, do të jetë në krye të detyrës, dhe është i bindur se populli shqiptar do t’i përgjigjet ÇDO THIRRJE DHE DEKRETI TË TIJ NË MBROJTJE TË REPUBLIKËS DHE RENDIT KUSHTETUES. Sqarojmë për të gjithë shqiptarët se z.Meta, jo vetëm është plotësisht i ndërgjegjshëm për përgjegjësitë e Tij Kushtetuese, si Kryetar i Shtetit, si Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura dhe Kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, por mbi të gjitha ai ËSHTË DHE DO TË JETË NË RAST NEVOJE USHTARI I PARË NË MBROJTJE TË REPUBLIKËS DHE KUSHTETUTËS”.