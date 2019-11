Gjykata e shkalles se pare ka lene ne masen e sigurise “arrest shtepie” shtetasin Marash Arra i dyshuar fillimisht per vrasjen e kusheririt te tij Lazer Arra ne Shosh te Dukagjinit por ndryshe nga policia prokuroria ngriti vetem akuzen “per moskallezim krimi”. Prokuroria kerkoi masen e sigurise “arrest shtepie” ndersa pala mbrojtese “detyrim paraqitje” dhe ne fund gjykata e la me “arrest shtepie” duke bere qe te lirohet nga paraburgimi ndersa ishte me masen e sigurise “arrest me burg”. I dyshuari Marash Arra ka mohuar qe ne fillim akuzen ndaj tij duke thene se nuk ka asnje lidhje me vrasjen e kusheririt dhe se nuk ka dijeni se kush e ka vrare.

Ne gjykate kane mberritur edhe pergjigjet per provat materiale dhe shtetasi Marash Arra nuk rezulton i perfshire ne asnje pergjigje ekspertimi.