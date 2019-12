Inxhinieri dhe gjeologu Stak Vukaj ne studion e ” I ftuari i dites” foli gjate rreth termetit te ndodhur mengjesin ndertesave te demtuara si dhe tha se duhen bere matjet dhe kontrollimi i banesave edhe ne zone e Velipojes.

Stak Vukaj: Shpethimet vullkanike parashikohen ndersa me termetet ndodh ndryshe pasi asnjehere vala sizmike nuk levize njesoj kjo lidhet edhe me ndertimet e shtresave. Prandaj eshte shume e rendesishme qe te ndertohet ne nivelin e ujrave nen 5 meter dhe te mos ndertohet se vende ranore.Firmat ndertuese ne Velipoje duhet qe te bejne matjet e ndertesave per te pare nese kemi levizje te tokes duke qene se ne Durres patem nje rritje prej 10 cm.Aty ku kemi ndertime ne rera te imeta, ne torfe duhet te behen matjet.Shkodra eshte vend sizmik por i ka te gjitha kategorite e relieve, duke fillluar nga njesia detare liqenore, fushore, malore dhe alpine. Shkodra eshte paksa e rrezikuar nga termetet dhe ne duhet ne marrim masa.