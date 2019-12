Provimet e Maturës Shtetërore këtë vit do të zhvillohen brenda 10 ditëve.

Sipas një udhëzimi të Ministrisë së Arsimit provimi i parë, ai i Gjuhës së Huaj do të mbahet më 8 qershor, provimi i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë më 11 qershor, testi i Matematikës në 15, ndërsa provimi me zgjedhje më 18 qershor.

Secili nga testet do të vlerësohet me 60 pikë, ndërsa do të zgjasë 2 orë e gjysmë.

Maturantët që rezultojne mbetës në provime do t`i rijapin sesionin e dytë.