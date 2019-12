Per te 3 vit radhazi ne Shkoder shoqata ”Grate frymojne vlera” e drejtuar nga Farida Ramadani ka vleresuar kontributin e grave ne shoqeri per vitin 2019. Femra te fushave te ndryshme por edhe nga vende si Greqia, Italia, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi ishin pjesemarrese te ketij aktiviteti.

Farida Ramadani: Eshte nje risi kjo qe kam sjelle dhe ne kete stil nuk po e ben askush tjeter. Te mbledhesh gra te fushave te ndryshme te sukseshme eshte risi per Shkodren. Eshte i treti vit qe organizohet dhe ka gra nga te gjitha profesionet si aktore, gazetare, krijuse te shoqerise civile, mjeke, artizane, biznesmene te fuqishme etj. Jane gra me nje background te gjere me tituj dhe vlersime te jashtezakonshem prandaj ndihem mir qe ju kam dhan nje hapsire per tu njohur edhe me gjere. Te gjitha grate qe dolen para mikrofonit na kane emocionuar jashtezakonisht shume duke na bere te njohim ndenjen e gruas, nenes, bashkeshortes mikes etj. Secila prej atyre grave mund te marresh dicka te cilat kane dhe kontribut kane derdhur djerse dhe ne na dhane nje mundesi per ti njohur me mire se brendshmi dhe se jashtmi. Grate jane si nje buqete me lule qe na sollen aromen e mbare Shqipatrise ne Shkoder. Jam ndiere krenare qe arrita ti kenaq dhe te promovoj vlerat e atyre grave ne Shkoder.