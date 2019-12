Gjykata e dënoi me 1 vit burg, Salianji: Mafia e lluca s’më trembin, çështjen do e ndjek deri në Strasburg

I buzëqeshur dhe me tone të qeta ish-deputeti i PD-së Ervin Salianji ka reaguar pas vendimit të gjykatës, e cila e dënoi atë me 1 vit burg për çështjen ‘Babalja’. Në një deklaratë për mediat Salianji tha se ky vendim as nuk e tremb, por e bën më të fortë. Ai tha se gjyqi ishte i montuar nga gjykatës dhe prokurorë që sipas tij i kanë shërbyer bandës së Lushnjës. Po ashtu Salianji tha se do ta ndjekë këtë çështje deri në Strasburg.

“Siç ishte e pritshme, pasi e kemi deklaruar prek kohësh. Një pretencë e shkruar dhe vendimmarrje e shkruar. As për sy e faqe nuk priti për të marrë kohën për provat që dorëzuam ne. U abuzua në prova dhe fakte.”, tha Salianji.

