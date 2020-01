Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë i bën thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë që të shmangin udhëtimet në drejtim të Lindjes së Mesme, në vendet me tensione të përshkallëzuara, Iran, Irak.

Njoftimi i plotë i Ministrisë:

Shtetasit shqiptarë që aktualisht ndodhen në Iran ose Irak dhe qe kanë nevojë për asistencë, janë të lutur të kontaktojnë Ambasadat e Republikës së Shqipërisë në Kuvajt dhe ne Turqi në adresat:

Kuvajt (Kuwait City):

Celular: +96594048219

Office Phone: +965 2524 0627,

E-mail: embassy.kuwait@mfa.gov.al

——————————

Embassy of the Republic of Albania to the State of Kuwait

Salam Area, Block 7, Street 717, Villa 4, Kuwait

P.O.Box. 3090, Safat-13031, State of Kuwait

Turqi (Ankara)

Tel: +90 312 441 61 03 / 04

Celular: +90 549 561 1985)

Email: embassy.ankara@mfa.gov.al

——————————

Embassy of the Republic of Albania in Ankara

Adress: Ebu ziya Tevfik sok. No.17 Çankaya/Ankara

Tel: 0090 312 441 61 03

Fax:0090 312 441 61 0