Ish-anetarja e keshillit bashkiak te Shkodres, Xheni Halili ishte e ftuar ne studion e emisionit “Start” ne Tv1 Channel per te folur per te folur per rinine edhe perfshirjen e saj ne çdo sfere te jetes ne vendin tone.

Halili: Eshte pak problem prgjithesimi i rinise sot, ne momentin qe ne thojme se te gjithe jane dembel, ky eshte nje problem per kedo qe e degjon dhe per vete rinine. Ndoshta eshte momenti te shohim problematikat me te thella siç mund te jene ato te nje qyteti apo problematikat e qeverisjes, por jo gjihtmone ne aspektin qe rinia nuk do, rinia eshte dembele, qe nuk punon apo nuk angazhohet.