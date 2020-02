Trokiti i ftohti polar, sot reshje bore dhe temperatura të ulëta

I ftohti polar ka mbërritur. Sot, Shqipëria do të karakterizohet nga temperatura të ulëta dhe reshje dëbore.

Sipas MeteoAlb, temperaturat do të vriojnë nga vlerat -7°C në 11°C.

Ndërsa në orët e mesdites parashikohe një përmirësim i përkohshëm, por pasditja dhe mbrëmja do të rikthehet me reshje në të gjithë vendin.

Era do të fryjë e fortë me shpejtësi 80 km/h nga drejtimi verior duke krijuar në det dallgëzimi 7 ballë.

Sipas meterologëve, e gjitha java do të shënojë ulje temperaturash.

Ditët më të ftohta do të jenë e enjtja dhe e premtja. Ndërsa fundjava pritet të rikthejë sërish motin me diell, pasi dhe temperaturat do të shënojnë rritje graduale.