Situata e krijuar nga koronavirusi, duket se e ka nxjerre ne stol rezerve mjekun e familjes dhe qendrat shendetesore, pasi te gjithe flasin per urgjencen dhe 127-ten ! Por ne qendren shendetesore Vau Dejes, nuk e pranojne kete, dhe theksojne se ka nje pergjegjesi ne rritje ne pershatje me kete periudhe specifike, te paprovuar me pare. Nuk ka asnje rast me konoravirus, ndonëse konsultimet s’kane munguar. Nese ka persona qe kembengulin, atehere kane vendosur qe ti dergojne me autoambulance ne Spitalin Rajonal te Shkodres.

Banoret e zones kane degjuar nepermjet mediave per koronavirusin. Por nuk jane te pakte, si kjo paciente e moshuar, qe nuk s’kane frike:

Ne qendren shendetesore Vau Dejes, shërbimi 24 ore pa ndërprerje:

Kjo qender mbulon te gjitha fshatrat e Bashkise Vau Dejes, deri ne Koman, ndaj sigurimi i nje autoambulance te re, qe te mund te qarkulloje normalisht edhe ne zonat malore, eshte ndihma kryesore per te cilen ka nevoje kjo qender.