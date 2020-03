Jeton ne kushte te veshtira ekonomike, e vetme me vajzen prej 16 viteve e semure ! Merr 20 mije leke reja ne muaj per te bijen dhe shërbimin qe i ben, pa asnje mundesi te ardhurash te tjera.Jeton ne nje shtepi përdhese, prone e nje te afermi te saj ne Kiras, pasi nuk ka banese te veten. Mejreme Kulla, apelon ne drejtim te Bashkise Shkoder, institucioneve te tjera dhe shoqatave, qe te ndihmohet, ne keto kushte te renda:

Si te gjith, jeton me shqetësimin e krijuar nga rreziku i koronavirusit, dhe kufizimet qe dikton kjo situate, por thekson se ka nevoje edhe per ushqime:

Nisur nga masat kufizuese te vendosura qe me daten 13 mars ne funksion te mbrojtjes nga koronavirusi, per disa familje tre varfra ne Shkoder, perfshin edhe komunitetin rom, jane krijuar veshtiresi ne ushqime. Ato i kane bere thirrje Bashkise Shkoder qe te mos vonohet me pakot ushqimore, pasi behet fjale qe te mund te sigurojne rezerva ne ushqime.