Ministria e Punëve të Jashtme ka vendosur të shtyjë qëndrimin për të gjithë shqiptarët që ndodhen në Suedi dhe Slloveni, vetëm nëse këta të fundit do të mund të provojnë se nuk kanë pasur mundësi të lejnë këto vende për shkak të anullimit të fluturimit.

Këta shtetas sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme do të përfitojnë zgjatje të afatit të qëndrimit, me kusht që ky afat të mos i kalojë 90 ditët.

‘Njoftim i rëndësishëm për qytetarët shqiptarë që ndodhen në Suedi dhe Slloveni

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme informon të gjithë qytetarët shqiptarë që ndodhen në Suedi, se të gjithë personat që janë në gjëndje të provojnë se nuk kanë pasur mundësi të lenë Suedinë për shkak të anullimit të fluturimit, ose shkaqe të tjera, mund të aplikojnë për zgjatje afatit të qëndrimit, me kusht që ky afat të mos i kalojë 90 ditët.

Nëse qëndrimi në zonën Schengen do t’i kalojë 90 ditët, duhet të aplikojnë për një VIZË Vizitori. Ky aplikim njofton MEPJ duhet të kryhet para se të skadojë afati i qëndrimit të deritanishëm.’

Aplikimi bëhet duke ndjekur udhezimet në linkun e mëposhtëm të Portalit Diplomatik: KLIKONI KETU

Sa i përket qytetarëve shqiptarë që aktualisht ndodhen në Slloveni, MEPJ bën me dije se koha e qëndrimit të tyre në këtë vend, në këtë situatë të jashtëzakonshme, nuk do të llogaritet brenda 90 ditëshit të qëndrimit të lejuar në zonën Schengen.’