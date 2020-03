Filmimet per kete kronike jane realizuar te enjten , date 19 mars, tek Ura e Bunes. Pavaresisht se donte edhe 30 minuta qe te fillonte kufizimi lëvizjeve, gjithsesi ishte jo i vogel numeri i qytetareve ne shëtitore, brigjeve te liqenit, nderkohe qe postblloku i policise kontrollonte lëvizjet neper Uren e Bunes, duke lejuar te kalojne vetem qytetaret qe banojne përtej saj. Sidomos te moshuarit, e kane te veshtire te pershtaten me kufizimin e orarit te lëvizjeve, pasi jane mesuar qe çdo dite te shoqerohen ne kete shëtitore. Ata jane te mirinformuar per rrezikun e koronavirusit si dhe masat e marra, kane degjuar edhe Kryeministrin qe flet disa herte ne dite per kete rrezik por nuk besojne se ne Shkoder do te kete probleme.

Duke filluar nga dita e enjte, lëvizja e qytetareve behet nga ora 06 deri ne oren 10.00 dhe nga ora 16.00 deri ne oren 18.00 . Sipas vendimit zyrtar, ne keto orare duhet te kryhen me se shumti nevojat familjare, ndersa shëtitoret apo mjediset e tjera nuk duhe te frekuentohen ne asnje moment, per shkak te rrezikut te koronavirusit.