Kryeministri Rama në një komunikim me qytetarët, ka paralajmëruar se do të fillojë të ketë një çlirim të masave shtrënguese duke filluar nga java në vazhdim, por kërcënoi qytetarët me arrestime, nëse do të shkelin masat e vendosura nga qeveria e tij.

‘Duhet të lëhtësojmë pak lëvizjen tani që kemi konsoliduar lëvizjen për një anëtar të familjes.

Duam të lëhtësojmë pak më shumë lëvizjen e automjeteve për ata që kanë fasho orare më të zgjatura.

Më e keqja jo vetëm nuk ka kaluar por mund të na ndodhë sa hap e mbyll syrë, pa menduar se ia hodhëm.

Masa e reja kërkojnë përgjegjshmëri të lartë.

Kur e vendosëm këtë orar thamë që orari do të jetë deri ditën e hënë, por jemi të detyruar ta shtyjmë disa ditë.

Tirana, Durrësi, Fieri dhe Shkodra mund të bëhen Vaterloja jonë nëse nuk shtrëngojmë vidat.

Do zgjasim fashon e orarit por do rrisim ndëshkimet, deri në heqjen e lirisë, për ata që shkelin orarin për pazarin.

Më pas, me shkallë, do përpiqemi të lejojmë lëvizjen e automjeteve private për punonjësit në ndërrmarrje të njohura ligjërisht, por me heqje lirie nëse shkelin rregullat/

Do autorizojmë hapjen e disa dyqaneve, ku do të kërkohet pajisja me masja mbrojtëse, me rregulla strikte, ku shkelja do të shoqërohet me mbyllje, konfiskim malli, deri në heqje lirie.

Nuk do lejojmë më thjesht mbyllje, apo konfiskim, por deri në heqje lirie.

Duhet të përshkallëozjmë të gjithë masat.’