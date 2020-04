“Kush guxon të dalë pa autorizim…”, shefi i Rrugores paralajmëron shoferët dhe zbulon shifrat: Kemi bllokuar mbi 1 mijë patenta e 400 mjete

Drejtori i Policisë Rrugore, Mit’hat Tola, foli në një lidhje me “Skype” për emisionin “Real Story”, në News24, për situatën e krijuar në rrugët e vendit, për shkak të masave të marra nga kundër koronavirusit.

Shefi i Rrugores tha se shumica e drejtuesve të mjeteve po i zbatojnë masat e marra dhe fashat e orareve të lëvizjeve, por ka dhe një pjesë të vogël, që nuk i respektojnë, dhe për këto janë marrë ndëshkime.

Tola u shpreh se deri më tani janë pezulluar për tri vite mbi 1 mijë patenta dhe janë bllokuar mbi 400 mjete, pasi drejtuesit e tyre ose kanë thyer afatet e lëvizjes, ose kanë guxuar të dalin në rrugë pa autorizim.

A po respektohen rregullat?

Pjesa më e madhe i respektojnë rregullat, por ka dhe një kategori të vogël që nuk i respekton. Në momentet që drejtuesit e mejteve nuk respektojnë rregullat do merren masa më shtrënguese, me qëllim që ata t’i respektojnë. Qoftë virusi, qoftë aksidentet rrugore, vrasin njësoj.A janë këto të parashikuara në Kodin Rrugor?

Patjetër. Në kod janë parashikuar situate të tilla të jashtëzakonshme, ku me akt të vecantë mund të vendoset për kufizime të mëtejshme. Akti Normativ shton sanksionet plotësuese, si heqja e patentës për tre vjet dhe bllokimi i mjetit, si masë për të detyruar shoferët të mos dalin përtej urdhrave të ministers së Shëndetësisë.

Sa masa janë marrë?

Janë bllokuar mbi 1 mijë patenta dhe mbi 400 makina. Këto janë masa pë rata drejtues mjeti që kanë shkelur afatet, ose kanë guxuar të lëvizin pa autorizim. Të gjithë drejtuesit e mjeteve, që punojnë në institucione dhe që kanë një vetëdeklarim për të shkuar në punë në 05:00-08:00 dhe për t’u larguar nga puna më 16:00-17:30 nuk kanë motiv të qarkullojnë në Tiranë apo në qytetet e tjera, duke shtuar trafikun. Edhe pjesa tjetër nuk ka pse të dalë jashtë këtyre orareve.

Ndalimi i qarkullimit vazhdon nga një qytet në tjetrin? A mund të merret një leje për të lëvizur nga një qytet në tjetrin?

Vetëm për nevoja emergjente, për të kryer nevoja emergjente. Ne iu japim mundësi personave që kanë vërtet nevojë, që kanë prindër larg dhe që duhet t’iu çojnë ushqime, para në këto kushte të vështira. Deri më sot janë depozituar 251 mijë vetëdeklarime në faqen e policisë, te plaftorma COVID-19 ka arritur në mbi 300 mijë aplikime. Policia ka refuzuar shumicën dhe ka aprovuar 80 mijë.