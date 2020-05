Pas qëndresës deri në mëngjes te Teatri, kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi tha një prononcim për gazetarët, tha se Teatri do t’i rezistojë edhe kufomave politike

Kryemadhi: Kemi qëndruar për të mos lejuar dhunimin e kësaj godine që i rezistoi tërmeteve dhe do i rezistojë edhe kufomave politike.Kjo rezistencë do të jetë e përnatshme që askush të mos gënjejnë momentet si skutha si ai vendi i paligjshëm i mbledhjet se këshilli bashkiak.

Qytetarët i kanë zgjatur jetën këtij teatri kundrejt një vendimi të paligjshëm, edhe SPAK duhet të veprojë që ata njerëz kanë krijuar përmes deformimit dhe manipulimit të zgjidhet, që e ka krijuar Rama me grupet e tij kriminale.

Qytetarët duhet të vazhdojë jetën të qetë sepse shqiptarët po e ndiejnë çdo ditë e më shumë varfërinë në jetën e tyre. Mjafton të merremi vetëm me studentët me paratë që kanë humbur me shtëpitë me qira.

Artistët dhe qytetarët që qëndrojnë këtu, bizneset që janë mbyllur dhe qytetarët që kanë humbur punë. Kemi qenë një grup modest gjithë natën, s’kemi pasur probleme. Kjo qëndresë do të vazhdojë gjithë netët e tjera.