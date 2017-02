Mesimi ne gjimnaze vijon normalisht

Një grup gjimnazistesh, saktësisht afro 10 të rinj Shkodrane tentuan që gjatë ditës së marte të bojkotojnë mësimin, duke i bërë thirrje edhe bashkemoshatareve të tyre që të kryejnë të njëjtin veprim e ti bashkohen protestes së opozitës. Shembull që u pa edhe ne disa shkolla te Tiranës, por që u pasua me venien ne levizje te autoriteteve arsimore. Tv1 channel zgjodhi qe gjate dites se merkure te interesohet prane shkollave te mesme per te mesuar mbi ecurine e oreve mesimore, por edhe reagimit qe kishin keto te rinj. Drejtuesit e tyre shprehen te indinjuar duke theksuar se nxenesit e tyre ne asnje moment nuk kane bojkotuar mesimin dhe nje gje e tille nuk do te lejohet. Ata po mbajne kontakte me prinderit dhe mesuesit kujdestar per cdo levizje.

Nder vite institucionet arsimore kane qene ne fokus te sulmeve politike, por edhe tentativave te vazhdueshme per tu perdorur nga partite. Largimi i nxenesve per te lene oret mesimore cilesohet nje veprim qe shkel rregulloren e shkolles dhe nese do te kete tentativa te tilla, drejtues te arsimit thone se do te merren masat perkatese, pasi procesi mesimor nuk mund te prishet nga askush.