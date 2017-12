220 pika problematike me mbeturina ka evidentuar Inspektoriati Shteteror i Mjedisit dhe Pyjeve ne Qarkun e Shkodres, ne te cilat do te ndërhyhet per pastrimin e tyre gjate aksionit “Te Pastrojme Shqiperine”. Kryeinspektori, Edmond Terthorja, thote se ky detajim eshte bere me shume pergjegjesi nga inspektoret e mjedisit:

Terthorja thote se mbi 120 pika problematike me mbeturina jane vetem ne Terrirorin e Bashkise Shkoder, ku përveç probleme qe ka qyteti, jane edhe disa njesi administrative:

Ne programimin e aksionit 6 mujor per pastrimin e mjedisit, jane perfshire te gjitha njesite administrative. Terthorja thote se pavarësisht se Bashkite dhe njesite administrative e kane per detyre marrjen e masave me insfrastrukturen e duhur per te pastruar mjedisin, Ministria e Mjedisit dhe Turizmit do ti ndihmoje ato me te gjithe mundesite qe ka gjate këtij aksioni, me qellim qe ne sezonin e ri turistik te mos kete asnjë shqetësim ne kete drejtim.