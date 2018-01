Deputetja demokrate Albana Vokshi përmes një komenti në rrjetet sociale ka ngritur pyetjen se kush mban përgjegjësi për standardet e sigurisë në shkolla. Vokshi shkruan se për ccfarë na duhen Ministrja, Ministria, Institucionet e varësisë, kur shkollat i kanë kthyer në vendet më të pasigurta, ku droga shpërndahet sheshit, nuk ka siguri shëndetësore e jete për fëmijët tanë?

Postimi i Albana Vokshit

KUSH MBAN PERGJEGJESI PER MOSPERMBUSHJEN E E STANDARTEVE TE SIGURISE NE SHKOLLA???

– u helmuan 60 femije ne Bulqize – askush nuk mbajti pergjegjesi…

– pothuajse cdo dite ka sherre e perplasje edhe me arme, brenda amblenteve te shkollave – perseri askush nuk mban pergjegjesi…

– sot jane helmuar 5 nxenes ne nje shkolle ne Durres, e perseri as Ministria dhe as DAR nuk mbaka pergjegjesi…

– po per cfare na duhen Ministrja, Ministria, Institucionet e varesise kur shkollat i kane kthyer ne vendet me te pasigurta?? ku droga shperndahet sheshit, nuk ka siguri shendetesore e jete per femijet tane????

– a i shpetojne dot femijet tane nga droga e krimi e helmimi portalet e sajuara te Kryeministrit????

#27Janar#ProtestoPerJetenDheShendetinEFemijeve