Shoqata e te verberve dega shkoder ka zhvilluar konkursin lokal te shahut! Pas nxjerrjes se fituesve, keta te fundit do te marrin pjese ne konkursin kombetar qe zhvillohet ne datat 28-29 mars.

Ne jo pak raste ka patur dyshime se si mundet nje i verber te luaje shah! Nje nder anetaret e kesaj shoqate Ndoc Bjeshka, sqaron elementet dallues te shahut por edhe ne lojen e futbollit!

Konkursi lokal e me pas ai kombetar i shahut dhe futbollit tashme jane kthyer ne nje tradite te pervitshme! Kjo sherben jo vetem si nje argetim per ta, por edhe per te sensibilizuar, se kjo kategori di si te integrohet ne shoqeri!