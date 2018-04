Perveç dy aneve te superstrades Hani i Hotit – Shkoder, aksioni per pastrimin territorit ne Malesi te Madhe eshte përqendruar edhe ne brigjet e Liqenit te Shkodres. Kjo per faktin se 70 perqind te sipërfaqes se këtij liqeni, qe administrohet nga Shqiperia, i perket Malesise se Madhe dhe bashkia po punon qe kete ta shfrytezoje per zhvillimin e turizmit, thekson kryetari, Tonin Marinaj:

Eshte shume e rendesishme qe per pastrimin e territorit ne Malesi te Madhe, te punohet çdo dite, pasi eshte nje zona e pare qe ne ne rruge tokesore e prezenton Shqiperine para qytetareve qe vine nga shtete te ndryshme te Europes. Gjithashtu ka mundesi te medha te zhvillimit te disa llojeve te turizmit, duke filluar nga hapësira e Liqenit te Shkodres, ne Razem e Boge dhe deri ne bjeshket e Kelmendit, kujtoi Prefekti i Qarkut te Shkodres, Çesk Millja:

Ne aksionin per pastrimin e territorit ne Malesi te Madhe jane perfshire administrata publike e Bashkise, Administrata e Zonave te Mbrojtura, agjensia e mjedisit, shkollat dhe forcat e ushtrise.